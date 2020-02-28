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Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 07:41, /

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri ve Kandilli bilgileri

Günün ilk saatleri ile birlikte deprem mi oldu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sabah saatlerinde yaşanan 'Dün gece deprem mi oldu?' sorusu ile Kandilli Rasathanesi'nin yapmış olduğu son depremler açıklamasını araştıran on binlerce vatandaş, internet sorgulamalarına devam ediyor. Peki, şu an nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler açıklaması

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Son depremler arasında bir süredir fay hattında hareketlilik devam eden Malatya, Van ve Manisa ile birlikte yurdun muhtelif noktaları yer alıyor. Peki, son depremler arasında bugün hangi merkezlerde kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 28 Şubat son depremler hakkında detaylı bilgiler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:30:00 39.1450 27.8032 8.2 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
07:27:47 38.4367 44.4067 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
07:26:52 38.3223 38.8403 13.3 -.- 2.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)
07:20:22 38.3840 44.4628 3.1 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
07:14:38 39.1570 27.8283 8.9 -.- 1.7 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)
06:45:00 38.4148 39.2307 23.6 -.- 1.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
06:42:47 38.3482 44.3763 1.0 -.- 2.5 -.- GELENLER-BASKALE (VAN)
06:13:39 38.3185 38.8728 12.0 -.- 1.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
06:02:49 39.1520 27.8497 8.7 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)
06:01:24 38.9620 27.8277 5.8 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
05:50:41 40.7362 29.9935 14.7 -.- 2.2 -.- KARTEPE (KOCAELI)
05:47:41 38.4027 39.1360 21.0 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
05:45:05 38.3842 39.1640 10.5 -.- 1.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
05:44:16 39.0675 27.8210 11.2 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
05:38:58 38.3622 39.1750 4.3 -.- 1.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
05:34:51 38.3977 39.1642 5.2 -.- 2.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
05:12:53 38.9858 27.9088 9.6 -.- 1.8 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
04:56:30 39.1220 27.8220 9.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
04:25:10 38.2380 38.5183 9.1 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
04:18:45 38.4815 44.3952 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:14:15 38.1647 38.6692 1.2 -.- 1.8 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)
03:49:50 38.2702 44.4508 7.4 -.- 2.1 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN)
03:37:20 38.1918 38.7562 4.4 -.- 2.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
02:41:20 39.1535 27.7993 10.0 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
02:21:21 38.2582 38.7342 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
01:56:25 39.0085 27.8568 3.6 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:47:51 38.4270 39.2410 5.1 -.- 1.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
01:43:57 36.9177 28.0803 16.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:40:26 38.8050 43.6828 5.0 -.- 1.5 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN)
01:15:02 38.3558 39.1087 6.7 -.- 1.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
00:59:03 38.3127 38.9950 4.7 -.- 1.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)
00:53:30 38.3435 39.1185 9.1 -.- 1.8 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
00:43:44 38.1700 38.8970 4.6 -.- 1.7 -.- ORNEKKOY-PUTURGE (MALATYA)
00:41:59 38.3607 39.0845 13.1 -.- 1.6 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
00:24:03 38.9667 27.9368 18.8 -.- 1.7 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)

İşte, Türkiye'den son dakika depremler haberleri...

2MALATYADA DEPREM SÖYLENTİSİ SOKAĞA DÖKTÜ

MALATYA'DA DEPREM SÖYLENTİSİ SOKAĞA DÖKTÜ

Malatya'da yurtlarda kalan öğrencilerin, Whatsapp gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu. Yurt ve evlerde kalan öğrenciler bahçeye ve sokağa çıkarken, bazı öğrenci yakınları da gelerek çocuklarını almak istedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler kent genelinde bulunan öğrenci yurtlarını tek tek kontrol ederek deprem söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir resmi kaynaktan bu yönde bir bilginin paylaşılmadığını belirtti. Bu açıklamalar üzerine öğrenciler kaldıkları yurtlara ve evlere geri döndü. Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,04 kilometre açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Deprem, yaklaşık 5,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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