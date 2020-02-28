Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri ve Kandilli bilgileri
Günün ilk saatleri ile birlikte deprem mi oldu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Sabah saatlerinde yaşanan 'Dün gece deprem mi oldu?' sorusu ile Kandilli Rasathanesi'nin yapmış olduğu son depremler açıklamasını araştıran on binlerce vatandaş, internet sorgulamalarına devam ediyor. Peki, şu an nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler açıklaması
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Son depremler arasında bir süredir fay hattında hareketlilik devam eden Malatya, Van ve Manisa ile birlikte yurdun muhtelif noktaları yer alıyor. Peki, son depremler arasında bugün hangi merkezlerde kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 28 Şubat son depremler hakkında detaylı bilgiler
İşte, Türkiye'den son dakika depremler haberleri...
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MALATYA'DA DEPREM SÖYLENTİSİ SOKAĞA DÖKTÜ
Malatya'da yurtlarda kalan öğrencilerin, Whatsapp gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu. Yurt ve evlerde kalan öğrenciler bahçeye ve sokağa çıkarken, bazı öğrenci yakınları da gelerek çocuklarını almak istedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler kent genelinde bulunan öğrenci yurtlarını tek tek kontrol ederek deprem söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir resmi kaynaktan bu yönde bir bilginin paylaşılmadığını belirtti. Bu açıklamalar üzerine öğrenciler kaldıkları yurtlara ve evlere geri döndü. Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,04 kilometre açıklarında saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Deprem, yaklaşık 5,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.