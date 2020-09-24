Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri: Kandilli Aksaray depreminin detaylarını paylaştı…

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü 5 kilometre olarak duyurdu. Gece yarısı yaşanan deprem kısa süreli korkuya sebep olurken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.