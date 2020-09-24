Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri: Kandilli Aksaray depreminin detaylarını paylaştı…
Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Gece yarısı yaşanan deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. İç Anadolu Bölgesi’nden gelen deprem haberi Twitter’da da trend topic listesinde yer aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından pek çok kişi internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika deprem haberleri…
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1
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Kandilli Rasathensi verilerine göre, saat 04.01’de Aksaray’da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.
2
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü 5 kilometre olarak duyurdu. Gece yarısı yaşanan deprem kısa süreli korkuya sebep olurken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
3
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Kandilli Rasathanesi 24 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Elazığ, Isparta, Niğde, Aksaray ve Marmara Denizi'nde ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
4
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.