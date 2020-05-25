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Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 12:30,

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Son depremler 25 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
11:56:28 36.9183 27.6147 12.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
11:55:00 38.4202 39.2648 5.8 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
11:22:42 36.3187 28.2667 5.0 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
09:12:07 40.9008 31.8135 11.3 -.- 1.6 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)
08:24:18 38.9992 27.8507 3.1 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
07:48:11 36.9350 27.5988 8.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:41:42 36.0763 35.7415 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
06:10:12 38.4058 39.1452 2.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
05:18:59 40.1447 28.6135 3.8 -.- 1.8 -.- ULUBAT GOLU
04:41:57 38.9825 27.9188 5.4 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
04:28:38 34.1853 25.4980 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:45:39 38.9953 27.8543 9.3 -.- 3.0 2.7 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
03:25:18 38.5978 41.4318 5.0 -.- 1.9 -.- AGILLI-(MUS)
03:11:49 36.4435 27.2277 2.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:11:37 38.3712 38.8073 18.9 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
02:21:54 40.1375 28.6102 7.7 -.- 2.9 -.- ULUBAT GOLU
01:55:40 36.9440 27.3762 12.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:47:14 36.9398 27.5553 5.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:44:26 36.9433 27.3107 1.9 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
01:38:02 37.4907 36.0250 5.0 -.- 2.9 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE)
01:07:52 38.2967 38.7272 5.0 -.- 2.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
00:57:46 39.9837 26.8932 6.2 -.- 1.6 -.- ETILI-CAN (CANAKKALE)
00:49:50 37.3448 35.2737 6.4 -.- 2.9 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA)
00:42:40 37.4997 36.0087 5.0 -.- 2.0 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
00:23:28 37.5647 35.9658 7.3 -.- 1.2 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
00:21:46 37.4407 36.0007 5.5 -.- 1.8 -.- SUMBAS (OSMANIYE)
00:15:23 38.7130 38.2270 12.7 -.- 1.9 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

3
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24 Mayıs Pazar günü İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesi olan 5,2 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.41'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Fars, Buşehr ve Huzistan gibi çevredeki eyaletlerden de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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24 Mayıs sabahı Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

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