Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Son depremler 25 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
3
Abone Ol
24 Mayıs Pazar günü İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesi olan 5,2 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.41'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Fars, Buşehr ve Huzistan gibi çevredeki eyaletlerden de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
4
Abone Ol
24 Mayıs sabahı Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.