Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.



Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.



Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4 ,4.5 ,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.