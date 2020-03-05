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Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 07:23, /

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konularından biri de deprem oldu. Deprem hashtaginin trendler listesinde yer alması ardından vatandaşlar ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Mart tarihli artçı depremler hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte son depremler verilerinden derlediğimiz son dakika deprem haberleri

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyor. Son depremler listesine göre haftanın en hissedilir sarsıntıları Akdeniz, Manisa, Elazığ ve Van’da yaşandı. İşte son depremlerin merkez üssü, şiddeti ve saatine ilişkin bilgiler

2AKDENİZDE DEPREM

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz ve Manisa'da gece yarısı deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.21'de meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23.38'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

5Prof. Dr. Ahmet Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir

Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4 ,4.5 ,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.

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