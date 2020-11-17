Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 17 Kasım
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan İzmir depremi ardından Ege Bölgesi’nde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 17 Kasım son depremler verileri…
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İzmir'i sarsan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Başta Ege Denizi olmak üzere Türkiye ve yakında çevresinde yaşanan depremler ardından panik olan vatandaşlar, deprem şiddeti ve merkez üssünü araştırıyor.
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Kandilli Rasathanesi’nin günlük son depremler verilerine göre, 17 Kasım’da İzmir, Manisa, Akdeniz ve Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin şiddeti 1.5 ve 3.7 arasında değişiklik gösteriyor.
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SON DEPREMLER
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.