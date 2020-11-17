MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 17 Kasım
GeriGündem Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 17 Kasım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 08:03 | 

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 17 Kasım

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan İzmir depremi ardından Ege Bölgesi’nde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 17 Kasım son depremler verileri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İzmir'i sarsan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Başta Ege Denizi olmak üzere Türkiye ve yakında çevresinde yaşanan depremler ardından panik olan vatandaşlar, deprem şiddeti ve merkez üssünü araştırıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kandilli Rasathanesi’nin günlük son depremler verilerine göre, 17 Kasım’da İzmir, Manisa, Akdeniz ve Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin şiddeti 1.5 ve 3.7 arasında değişiklik gösteriyor.

3SON DEPREMLER
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi