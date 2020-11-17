Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 17 Kasım

İzmir'i sarsan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Başta Ege Denizi olmak üzere Türkiye ve yakında çevresinde yaşanan depremler ardından panik olan vatandaşlar, deprem şiddeti ve merkez üssünü araştırıyor.