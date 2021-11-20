Tokat'ta deprem mi oldu? Nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 20 Kasım son depremler

İzmir ve Erzurum ardından bir artçı haberi de Tokat'tan geldi. Merkez üssü Niksar olan depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. İlk depremin ardından 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremler, merkez üssü başta olmak üzere çevre ilçelerde de paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak paylaşıyor.