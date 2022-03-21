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Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Son depremler listesi, 21 Mart itibari ile gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin ayrıntıları paylaşılıyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ayrıntılarını bu paylaşımlardan öğrenebiliyorlar. Peki, Deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte 21 Mart son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu, nerede oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Buna göre 21 Mart’ta saat 08:19’da Van Gölünde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.2 km olarak açıklandı.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.03.21 08:19:18 38.9028 43.4397 4.2 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel2022.03.21 07:08:22 38.3650 36.4343 3.7 -.- 1.6 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel2022.03.21 07:01:42 38.2633 38.8223 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2022.03.21 06:21:03 39.8472 39.0880 9.9 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel2022.03.21 05:30:27 38.2592 38.6027 5.0 -.- 1.6 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel2022.03.21 04:39:35 37.7445 26.9255 17.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel2022.03.21 01:45:00 39.0198 27.8600 9.9 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2022.03.21 01:12:27 40.2077 27.3760 16.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel2022.03.21 01:06:17 37.9280 26.6173 13.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

3/3Deprem mi oldu, nerede oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi



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