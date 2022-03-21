Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Buna göre 21 Mart’ta saat 08:19’da Van Gölünde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.2 km olarak açıklandı.