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Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler

Son depremler ile ilgili açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu bu açıklamalar ile öğrenebiliyorlar. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 7 Mart son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu, nerede oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre 7 Mart’ta sabah saatlerinde günün en büyük deprem haberi Girit Adası’ndan geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Saat 07:04’te Adana’da 1.2 büyüklüğünde, saat 06:53’te Balıkesir’de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

2/3Deprem mi oldu, nerede oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi



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3/3Deprem mi oldu, nerede oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.07 07:04:22 37.8072 35.7325 6.2 -.- 1.2 -.- KALEYUZU-FEKE (ADANA) İlksel

2022.03.07 06:53:16 40.6025 27.5015 17.8 -.- 2.0 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2022.03.07 06:30:13 35.6800 25.6833 20.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.07 06:29:25 37.0775 28.3225 18.5 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.07 05:40:38 39.7682 43.5815 5.2 -.- 1.8 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.03.07 05:15:56 40.2750 43.2663 12.5 -.- 1.8 -.- GUNINDIYAYLASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2022.03.07 05:06:26 36.9520 27.7660 2.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.07 04:59:08 35.1712 26.9318 82.7 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.07 04:43:46 37.7700 35.0658 21.4 -.- 1.4 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2022.03.07 04:34:10 40.7883 29.0183 9.7 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.07 04:07:32 38.6772 43.1955 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2022.03.07 03:45:27 37.1653 30.5165 5.0 -.- 2.0 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.03.07 01:30:56 39.1583 28.2928 13.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.03.07 01:17:50 39.1267 28.2990 10.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

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