Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre 7 Mart’ta sabah saatlerinde günün en büyük deprem haberi Girit Adası’ndan geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Saat 07:04’te Adana’da 1.2 büyüklüğünde, saat 06:53’te Balıkesir’de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı oldu.