Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre 7 Mart’ta sabah saatlerinde günün en büyük deprem haberi Girit Adası’ndan geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Saat 07:04’te Adana’da 1.2 büyüklüğünde, saat 06:53’te Balıkesir’de 2.0 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.07 07:04:22 37.8072 35.7325 6.2 -.- 1.2 -.- KALEYUZU-FEKE (ADANA) İlksel
2022.03.07 06:53:16 40.6025 27.5015 17.8 -.- 2.0 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 06:30:13 35.6800 25.6833 20.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.07 06:29:25 37.0775 28.3225 18.5 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.07 05:40:38 39.7682 43.5815 5.2 -.- 1.8 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.03.07 05:15:56 40.2750 43.2663 12.5 -.- 1.8 -.- GUNINDIYAYLASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2022.03.07 05:06:26 36.9520 27.7660 2.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:59:08 35.1712 26.9318 82.7 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.07 04:43:46 37.7700 35.0658 21.4 -.- 1.4 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2022.03.07 04:34:10 40.7883 29.0183 9.7 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.07 04:07:32 38.6772 43.1955 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.03.07 03:45:27 37.1653 30.5165 5.0 -.- 2.0 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.03.07 01:30:56 39.1583 28.2928 13.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.07 01:17:50 39.1267 28.2990 10.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel