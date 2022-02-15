Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler hakkındaki açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06:24’te Çanakkale Biga’da 1.9 büyüklüğünde, saat 05:55’te Ermenistan’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.