Deprem mi oldu, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler hakkındaki açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06:24’te Çanakkale Biga’da 1.9 büyüklüğünde, saat 05:55’te Ermenistan’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.15 06:24:43 40.3290 27.4847 6.6 -.- 1.9 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.02.15 06:12:59 36.9412 27.4320 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.15 05:55:52 41.1572 43.9670 5.0 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.02.15 05:38:06 40.5657 27.2933 10.0 -.- 1.3 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.15 03:57:48 37.2238 36.0320 15.1 -.- 2.5 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE) İlksel
2022.02.15 02:49:57 38.3147 27.8432 15.0 -.- 1.4 -.- KIZILCA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.02.15 02:30:56 37.5367 29.4567 5.0 -.- 1.0 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.02.15 02:15:34 37.8333 26.9283 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.15 02:03:40 37.0758 28.3768 10.9 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.15 01:41:33 37.6187 29.5133 9.4 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.02.15 01:32:42 36.8147 28.0590 7.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.15 01:32:08 37.8938 27.1505 13.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.15 01:16:55 37.9143 26.8732 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.15 00:17:35 38.0745 37.9345 5.4 -.- 2.3 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.02.15 00:06:24 40.8263 34.2470 12.0 -.- 1.3 -.- SORKUN-ISKILIP (CORUM) İlksel