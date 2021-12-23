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Gündem
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 14:29 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili açıklamalar güncel olarak yapılıyor. Gerçekleşen sarsıntıların ardından vatandaşlar detaylı açıklamaları Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan öğrenebiliyorlar. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen son depremler listesi

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Son depremler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. Bugün Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde yerin 3.9 km derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem saat 14:15'te gerçekleşti.
2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde yerin 3.9 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi’nde saat 07:34’de 1.9 büyüklüğünde, Van Çakırbey’de saat 07:30’da 2.0 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. Girit Adası açıklarında ise saat 07:26’da 3.0 büyüklüğünde, yerin 6.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.23 14:15:26 40.2275 29.0468 3.9 -.- 2.8 -.- OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2021.12.23 13:19:16 39.1258 27.4558 2.4 -.- 1.6 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel

2021.12.23 13:14:34 39.2317 34.0193 5.0 -.- 1.2 -.- KARINCALI-(KIRSEHIR) İlksel

2021.12.23 13:06:53 38.4305 39.1993 12.3 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.12.23 12:35:25 37.2773 31.8173 0.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2021.12.23 12:35:24)

2021.12.23 12:32:58 37.1967 37.4005 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.12.23 12:31:18 37.0777 28.4075 4.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.23 11:49:37 37.2508 28.7463 7.9 -.- 1.8 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel

2021.12.23 11:42:24 38.1045 28.2055 13.8 -.- 0.8 -.- MENDERES-BEYDAG (IZMIR) İlksel
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