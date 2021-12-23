Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. Bugün Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2.8 büyüklüğünde yerin 3.9 km derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem saat 14:15'te gerçekleşti.