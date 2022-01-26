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Deprem mi oldu, nerede oldu? 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Deprem#Son Depremler#Kandilli Rasathanesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Deprem ile ilgili bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriliyor. 26 Ocak’ta Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre saat 01:55’te Van Ermişler’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu, nerede oldu 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre saat 01:55’te Van Ermişler’de 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 26 Ocak’ta saat 05:09’da Akdeniz’de 2.1 büyüklüğünde, Van Gevas’ta saat 07:42’de 1.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

2/3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ



SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3/3Deprem mi oldu, nerede oldu 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.01.26 07:42:09 38.2872 42.7690 11.0 -.- 1.1 -.- ANAKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.01.26 07:28:59 39.1133 40.4570 3.5 -.- 1.1 -.- TEPEBASI-(BINGOL) İlksel

2022.01.26 06:15:55 37.4618 30.3770 5.0 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.01.26 05:23:16 37.0450 28.3715 1.9 -.- 0.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.26 05:09:03 35.6368 27.5730 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.26 04:22:35 37.7460 30.8238 6.1 -.- 1.9 -.- EYUPLER-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.01.26 04:13:42 37.3922 33.2397 8.2 -.- 1.7 -.- DINEK-(KARAMAN) İlksel

2022.01.26 04:00:02 34.6983 26.1230 9.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.26 03:35:11 41.6723 25.3363 5.4 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.01.26 03:05:13 36.3313 28.5830 7.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.26 02:45:43 37.3887 33.1490 5.4 -.- 1.8 -.- UCKUYU-(KARAMAN) İlksel

2022.01.26 02:33:07 37.6407 36.1432 15.5 -.- 1.5 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2022.01.26 02:22:39 38.9572 43.7950 8.1 -.- 1.6 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.01.26 02:21:50 38.8372 43.4857 4.6 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2022.01.26 02:17:06 39.8037 26.4983 6.4 -.- 2.0 -.- AHMETCELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2022.01.26 01:59:30 39.7798 41.2703 6.9 -.- 1.0 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.01.26 01:55:07 38.8733 43.5515 5.0 -.- 3.6 3.8 ERMISLER-(VAN) İlksel

2022.01.26 01:32:59 39.7775 26.4540 22.3 -.- 1.7 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2022.01.26 01:08:53 37.6970 26.4042 3.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.26 00:36:58 36.1000 27.2750 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.26 00:32:24 37.8778 32.1125 11.4 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Kandilli Rasathanesi