Deprem mi oldu, nerede oldu? 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Gerçekleşen depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan değerlendirmelere göre saat 01:55’te Van Ermişler’de 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 26 Ocak’ta saat 05:09’da Akdeniz’de 2.1 büyüklüğünde, Van Gevas’ta saat 07:42’de 1.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu.