Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler verilerini paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Transferler sonrası Torrentten ilk 11e neşterTransferler sonrası Torrent'ten ilk 11'e neşter!#Galatasaray
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
Fenerbahçede büyük kaos Kupa hasreti, istifa sesleri, Mesut Özil...Fenerbahçe'de büyük kaos! Kupa hasreti, istifa sesleri, Mesut Özil...#Fenerbahçe
Kafede açılış ücreti olmaz Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattıKafede açılış ücreti olmaz! Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattı#Restoran
Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mıAkşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?#Meral Akşener
Oscar kime göz kırpıyorOscar kime göz kırpıyor#Oscar
Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesiTest zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!#SMA
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Doğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadıDoğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı!#Mehmet Ali Erbil
Sağlığına kavuşan Kadir İnanıra yoğun ilgi... Dost buluşmasıSağlığına kavuşan Kadir İnanır'a yoğun ilgi... Dost buluşması!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler verilerini paylaştı

#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler

Artçı sarsıntılar ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Kandilli 10 Şubat'ta meydana gelen son depremler verilerini paylaştı. Peki, şu saate kadar nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verilerinde yer alan detaylar...

1/3Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Kandilli son depremler verilerini paylaştı

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, arama motorlarından araştırma yaparak "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor.

2/3Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Kandilli son depremler verilerini paylaştı

Kandilli 10 Şubat verilerine göre bugün Akdeniz, Muğla ve Trabzon'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Trabzon depreminin şiddet 2.4- Muğla depreminin şiddeti ise 2.3 olarak duyuruldu.

3/310 ŞUBAT TARİHLİ SON DEPREMLER

10 ŞUBAT TARİHLİ SON DEPREMLER

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.10 03:03:09 36.1688 27.5623 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.10 01:35:33 41.0912 39.7258 11.5 -.- 2.4 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2022.02.10 01:17:48 37.0512 28.4757 1.7 -.- 2.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler