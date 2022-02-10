Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler verilerini paylaştı

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, arama motorlarından araştırma yaparak "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor.
Kandilli 10 Şubat verilerine göre bugün Akdeniz, Muğla ve Trabzon'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Trabzon depreminin şiddet 2.4- Muğla depreminin şiddeti ise 2.3 olarak duyuruldu.
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.10 03:03:09 36.1688 27.5623 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.10 01:35:33 41.0912 39.7258 11.5 -.- 2.4 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2022.02.10 01:17:48 37.0512 28.4757 1.7 -.- 2.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel