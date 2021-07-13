Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler listesi...
Dün gece saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen deprem ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok artçı sarsıntı yaşanıyor. Zaman zaman can ve mal kaybına neden olan depremler, vatandaşların panik yaşamasına sebep olurken, AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini anlık olarak veriyor.
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında depremlerin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor.
13 TEMMUZ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.13 06:35:15 35.2243 25.2417 5.2 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.13 05:30:36 38.9252 25.9913 3.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.13 05:20:24 37.3847 36.3087 9.2 -.- 1.8 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.07.13 04:25:53 40.1417 33.1843 9.0 -.- 1.7 -.- UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) İlksel
2021.07.13 04:11:51 39.5788 28.0142 3.4 -.- 1.7 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2021.07.13 03:48:24 34.1743 25.0630 10.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.13 03:21:01 36.2207 23.1205 4.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.07.13 03:14:58 35.2107 24.0988 5.0 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.13 03:06:13 38.9508 26.0987 12.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.13 03:05:44 41.2080 43.8812 5.4 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.07.13 03:03:01 39.0318 25.9557 10.6 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.13 02:57:18 37.8638 27.0372 13.5 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.13 02:15:58 37.1342 29.0713 3.6 -.- 1.8 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.07.13 01:33:20 38.9428 25.9942 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.13 01:24:02 38.9085 25.9778 6.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.13 01:21:08 37.7557 27.1713 8.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.13 01:13:29 37.8003 27.1913 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.13 01:09:46 36.3433 27.0557 18.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.13 01:08:44 38.3035 27.5537 6.3 -.- 2.2 -.- OSMANLAR-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.07.13 01:06:52 38.3385 38.8708 11.7 -.- 1.8 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2021.07.13 00:27:35 40.0265 27.4153 9.2 -.- 3.7 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel