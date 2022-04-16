Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli son depremler verileri

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Son depremler, 16 Nisan Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Kandilli verilerine göre, bugün Muğla, Balıkesir, Denizli, Erzurum ilçelerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin şiddeti ve saatine yönelik detaylar paylaşıldı.
<p>ÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................<br />.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....<br />......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......<br /> Büyüklük<br />Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği<br />---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------<br />2022.04.16 08:11:38 37.0197 28.3683 12.8 -.- 2.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel<br />2022.04.16 03:54:21 39.4632 27.8605 7.5 -.- 1.6 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel<br />2022.04.16 03:46:50 38.5940 31.5832 12.6 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel<br />2022.04.16 03:03:47 37.7518 27.0217 7.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel<br />2022.04.16 02:58:24 39.8037 41.8170 11.3 -.- 1.9 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel<br />2022.04.16 02:50:04 39.7203 41.3415 8.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel<br />2022.04.16 02:47:32 36.2332 26.9960 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel<br />2022.04.16 02:42:46 35.2852 27.1875 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel<br />2022.04.16 02:26:53 37.0778 26.6195 23.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel<br />2022.04.16 02:17:46 40.4462 26.2905 16.2 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel<br />2022.04.16 02:06:52 40.4418 26.3082 16.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel<br />2022.04.16 01:43:32 36.6707 28.1057 13.4 -.- 2.4 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel<br />2022.04.16 01:37:33 39.8358 41.7977 7.3 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel</p>