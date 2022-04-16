Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli son depremler verileri

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Son depremler, 16 Nisan Cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.