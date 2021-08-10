Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli son depremler listesi
Son depremler, Ege'de meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaşanan sarsıntılar ardından birçok kişi, depremin merkez üssünü ve saatini araştırıyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli son depremler listesi
Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Aydın'ın yanı sıra farklı noktalardan gün içerisinde deprem haberleri geliyor. Akdeniz, Ege, Balıkesir, Ankara, İzmir ve Bursa'da şiddetleri 1.4 ila 3.6 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.
10 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.10 05:41:01 36.3570 27.1472 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 05:39:17 36.3780 27.1150 4.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 05:23:38 35.1027 23.4647 28.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 05:18:21 37.9048 27.0037 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.10 05:07:10 36.3730 27.0007 5.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 04:49:11 40.5693 27.7435 4.5 -.- 1.5 -.- DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2021.08.10 04:40:43 36.2335 27.0118 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 04:25:07 40.0388 32.2887 3.9 -.- 2.5 -.- ILICA-AYAS (ANKARA) İlksel
2021.08.10 04:23:56 39.0718 28.1122 17.6 -.- 1.7 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.08.10 04:23:26 36.4478 27.1165 9.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 04:14:10 36.0963 28.2137 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 03:56:23 37.9045 27.1978 7.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.10 03:35:31 37.9140 27.1937 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.10 03:19:05 34.7095 23.7300 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 03:17:43 34.8417 24.8660 17.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 03:17:30 36.0505 29.0268 2.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 03:09:40 37.9063 27.2530 7.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.10 02:57:17 36.4365 28.7458 5.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 01:56:27 36.4382 27.1120 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 01:36:42 37.9020 27.2912 7.0 -.- 3.6 3.6 SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.08.10 01:22:21 36.2703 27.1380 20.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 01:13:05 40.2117 28.8662 2.8 -.- 1.5 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.08.10 01:07:47 36.3423 27.1172 5.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 00:59:29 36.4932 25.4462 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.10 00:32:02 36.2897 27.1518 23.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.10 00:19:46 36.3730 25.4317 101.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksela