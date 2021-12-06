Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son günlerin en hissedilir depremlerinden biri Van'dan geldi. Merkez üssü Tuşba olarak belirlenen depremin şiddeti 4..9 olarak belirlendi. Deprem, Ağrı, Bitlis ve birçok çevre ilde de hissedildi. Öte yandan AFAD, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.