Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 3 Temmuz tarihli son depremler
Türkiye yeni güne bir deprem haberiyle uyandı. Ege Denizi’nde meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, “Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 3 Temmuz tarihli son depremler…
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça açıklarında, saat 22:46'da 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 15 km altında gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadı.
3 TEMMUZ SON DEPREMLER
..............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.03 08:07:30 36.3708 27.0610 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 07:51:26 36.3235 27.2025 24.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 07:47:15 37.7900 26.8062 5.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.03 07:11:22 36.2520 27.1922 23.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 04:44:14 36.3453 27.1782 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 04:25:22 38.1408 38.4663 2.0 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2021.07.03 02:38:26 40.2873 36.3820 5.3 -.- 2.0 -.- GUZELDERE-(TOKAT) İlksel
2021.07.03 02:28:48 39.2773 40.3552 1.7 -.- 1.7 -.- DURANLAR-KIGI (BINGOL) İlksel
2021.07.03 02:08:14 37.8990 27.1007 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.03 02:07:09 35.9682 29.4403 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 02:01:57 36.3643 27.2432 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 01:50:39 37.9302 27.4518 7.8 -.- 1.3 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.07.03 01:38:57 36.3277 27.1803 25.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.03 00:50:42 37.0113 28.4660 17.2 -.- 1.5 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.07.03 00:50:04 38.0377 27.1852 11.3 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.07.03 00:36:49 36.2372 27.0310 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 00:15:49 36.3433 27.0303 9.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.03 00:06:16 36.3447 27.2015 22.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel