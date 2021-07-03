Gündem Haber Giriş: 03 Temmuz 2021 - 09:22 | 03 Temmuz 2021 - 09:22

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 3 Temmuz tarihli son depremler

Türkiye yeni güne bir deprem haberiyle uyandı. Ege Denizi’nde meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, “Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 3 Temmuz tarihli son depremler…