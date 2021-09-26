Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 27 Eylül tarihli son depremler
Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Merkez üssü Datça olan deprem, çevre illerde de paniğe neden olurken artçıyı hisseden birçok kişi, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte gün içerisinde meydana gelen depremler ve şiddetleri...
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere yenisi ekleniyor. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan depremlerin merkez üslerini ve şiddetlerini duyurdu. Kandilli verilerine göre, bugün gün içerisinde Çankırı, Çanakkale, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Çorum, Kütahya, Denizli ve Aydın'da şiddetleri 1.2 ila 3.8 arasında değişen artçılar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 07.40'ta Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.
Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
26 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.26 08:49:57 36.4260 27.2292 24.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 08:41:15 40.7903 32.8528 5.0 -.- 2.4 -.- TURBASI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.09.26 08:29:12 36.4262 27.3075 14.8 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 08:19:34 36.4195 27.1887 5.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 08:09:38 36.4802 27.1885 1.4 -.- 3.5 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 08:04:58 36.4905 27.1815 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 07:48:43 36.4230 27.1953 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 07:44:38 37.4458 27.1075 27.9 -.- 1.4 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.26 07:40:07 36.4583 27.2272 5.0 -.- 3.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 06:28:20 40.2403 27.0503 17.4 -.- 2.8 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.09.26 05:53:45 38.2338 30.1185 4.2 -.- 1.4 -.- KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.09.26 05:43:22 40.7632 27.3158 5.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.09.26 04:58:14 36.5047 27.1078 1.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 04:12:20 40.2698 34.2472 8.1 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.26 04:01:31 39.8110 29.4998 5.0 -.- 2.2 -.- KOZLUCA-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.09.26 03:21:29 40.1533 34.1635 2.8 -.- 2.1 -.- DENIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.26 03:13:55 39.0045 30.1995 2.1 -.- 1.2 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.26 02:30:15 40.4705 34.6963 6.4 -.- 1.2 -.- MECIDIYEKAVAK-(CORUM) İlksel
2021.09.26 02:25:28 36.4577 27.2953 9.5 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 01:54:49 35.0760 25.8920 3.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 01:53:57 37.8488 29.2648 8.8 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.26 01:34:33 36.4362 27.1743 7.0 -.- 3.2 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 01:10:24 37.7005 27.0795 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.26 01:09:40 37.6992 27.0090 15.9 -.- 1.4 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.09.26 01:05:40 40.1873 34.2213 7.3 -.- 1.6 -.- TATLISU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.26 01:00:45 40.1810 34.2032 8.9 -.- 1.8 -.- TATLISU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.26 00:55:21 36.4013 27.1513 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 00:33:51 36.2930 27.2290 8.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.26 00:23:41 38.3647 39.0653 9.1 -.- 1.8 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.09.26 00:18:42 36.3647 27.2957 17.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlkse