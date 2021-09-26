Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 27 Eylül tarihli son depremler

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere yenisi ekleniyor. Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan depremlerin merkez üslerini ve şiddetlerini duyurdu. Kandilli verilerine göre, bugün gün içerisinde Çankırı, Çanakkale, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Çorum, Kütahya, Denizli ve Aydın'da şiddetleri 1.2 ila 3.8 arasında değişen artçılar meydana geldi.