Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Mayıs son depremler listesi
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler ardından gözler, sarsıntılarla ilgili bilgilere çevriliyor. Kandilli ve AFAD resmi sayfalarından "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? " sorularına yanıt veriyor. İşte 18 Mayıs son depremler listesi...
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu meydana gelen depremlerin listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Günlük deprem listesine göre 18 Mayıs'ta son depremler listesinde öne çıkan depremlerden biri Manisa'da yaşandı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.18 07:24:34 37.8833 29.1177 5.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 07:20:41 37.8608 29.0688 1.0 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 07:07:07 39.2962 27.7075 4.8 -.- 3.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.18 07:03:41 36.4013 27.1360 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 06:59:42 38.0487 27.1893 8.4 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.05.18 06:50:56 37.9283 26.5917 9.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.18 06:35:31 38.0650 41.9080 19.4 -.- 2.3 -.- IKIZLER-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2021.05.18 06:16:56 39.0035 26.0992 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 06:02:10 37.8938 29.0615 11.0 -.- 1.5 -.- SALIHAGA-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 05:38:52 36.5225 27.4315 19.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 05:35:38 37.8603 26.9940 7.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 05:28:51 37.6385 26.9675 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.05.18 04:40:24 37.8675 26.8800 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 04:23:30 36.4912 27.3143 2.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 04:14:30 36.5593 27.2220 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 03:53:53 38.9363 26.8527 7.9 -.- 2.6 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2021.05.18 03:50:29 39.0215 26.1337 2.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 03:15:00 36.5385 27.3115 5.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 02:50:48 36.9018 31.2768 99.4 -.- 1.9 -.- HOCALAR-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.05.18 02:17:22 38.5148 26.0203 9.3 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 01:44:58 35.4843 26.6943 5.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 01:23:47 37.8137 26.9205 5.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 01:23:19 40.7842 32.8713 5.0 -.- 2.3 -.- ORENKOY-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.05.18 01:14:53 36.2238 28.2733 5.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.05.18 01:14:53)
2021.05.18 00:42:31 39.3775 40.7728 5.8 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel