Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Mayıs son depremler listesi

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu meydana gelen depremlerin listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Günlük deprem listesine göre 18 Mayıs'ta son depremler listesinde öne çıkan depremlerden biri Manisa'da yaşandı.