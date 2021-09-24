Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremlere yenileri ekleniyor

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Günün en şiddetli deprem haberi Girit Adası'ndan geldi. Gece yarısı meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı.