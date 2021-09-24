Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremlere yenileri ekleniyor
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Son depremlere gün içerisinde yenileri ekleniyor. Dün sabah saatlerinde meydana gelen Yalova depremi ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Peki, gün içerisinde nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Günün en şiddetli deprem haberi Girit Adası'ndan geldi. Gece yarısı meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı.
24 EYLÜL SON DEPREMLER VERİLERİ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.24 06:43:00 40.3677 27.0020 5.0 -.- 1.1 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.09.24 06:35:51 36.4748 27.2882 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 06:21:26 36.4902 27.2058 2.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 06:20:09 41.1282 33.8962 5.0 -.- 2.6 -.- KOSEOGLU-(KASTAMONU) İlksel
2021.09.24 05:53:42 37.9327 27.2367 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.24 05:49:13 36.4243 27.2228 2.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 05:38:58 37.9897 37.7372 13.6 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2021.09.24 04:24:14 35.1928 25.2633 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 03:50:55 36.3300 36.0003 3.8 -.- 1.6 -.- KARAGOZ-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2021.09.24 03:01:39 35.3258 27.8950 8.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.24 02:58:48 36.4482 27.1897 4.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 02:43:32 37.8535 29.4352 18.0 -.- 1.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.24 02:38:05 38.5490 33.9290 5.3 -.- 1.4 -.- SAPMAZ-(AKSARAY) İlksel
2021.09.24 02:22:40 40.1112 34.8368 9.2 -.- 1.5 -.- BUYUKSOGUTOZU-ALACA (CORUM) İlksel
2021.09.24 01:52:03 36.5088 27.2862 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 01:36:59 36.4837 27.1762 5.4 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 00:28:10 40.3212 26.9612 8.2 -.- 1.6 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.09.24 00:26:01 36.3810 27.1085 23.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel