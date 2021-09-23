Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler verileri

Gün içerisinde meydana gelen depremler ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, şu saate kadar günün en şiddetli sarsıntısı Girit Adası'nda meydana geldi. Depremin şiddeti 2.7 olarak açıklandı.