Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Deprem kuşağında olan ülkemizin farklı bölgelerinde artçılar yaşanıyor. Ege Denizi ve Akdeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki bugün, nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Ekim tarihli son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 2 Ekim tarihinde yaşanan depremlerin merkez üssü, şiddeti ve saati...
2 EKİM TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.02 07:24:12 38.8012 40.3440 5.0 -.- 2.5 -.- GEMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel
2021.10.02 06:38:00 39.2570 41.6767 7.0 -.- 2.3 -.- AKGOZE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.10.02 06:29:44 39.2485 41.6953 6.4 -.- 2.4 -.- BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.10.02 06:23:03 36.4925 27.1287 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:57:11 36.4403 27.2060 8.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:22:21 39.4232 26.2767 4.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 05:19:48 36.3677 27.1208 8.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 05:17:20 36.4535 27.2172 22.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:42:48 36.4797 27.2575 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:41:18 36.5262 27.4523 5.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:33:24 36.4567 27.1927 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 04:29:52 38.4483 38.9723 5.3 -.- 1.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.10.02 04:26:41 39.9980 27.4092 6.4 -.- 1.7 -.- BALLICAY-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2021.10.02 04:08:41 36.5762 27.4113 6.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 03:59:07 36.4585 27.2093 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 03:05:21 36.5642 27.4858 2.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 02:44:09 38.1785 27.4092 8.6 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2021.10.02 02:42:41 37.8937 26.9297 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 02:35:34 35.8378 30.9422 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.02 02:33:48 37.8795 27.1533 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.02 02:17:43 39.3632 25.6142 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.02 01:48:23 39.1255 36.0590 9.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.10.02 01:22:52 37.7013 29.3763 5.9 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.10.02 01:20:00 36.4850 27.2303 15.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.02 01:18:21 39.1087 36.0840 5.3 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.10.02 00:54:09 40.2035 31.8528 5.0 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.02 00:27:44 37.0820 28.3087 18.4 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel