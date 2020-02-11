Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son depremler 2020
Türkiye’nin farklı bölge ve ilçelerinden deprem haberleri geliyor. Yaşanan artçı sarsıntılar ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın anlık olarak paylaştığı son depremler araştırılıyor. Peki en son nerede deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli’nin 2020 son deprem listesi…
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Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği iller deprem haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların öngörüleri nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sık sık ‘deprem mi oldu, nereden deprem oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberlerini resmi sayfası üzerinden paylaşarak vatandaşları sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve saati konusunda bilgilendiriyor. İşte 11 Şubat son depremler listesi...
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MALATYA’DA DEPREM
Malatya'nın Kale ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 01.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 01:04'te Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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MARMARİS’TE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.