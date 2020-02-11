Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son depremler 2020

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği iller deprem haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların öngörüleri nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar sık sık ‘deprem mi oldu, nereden deprem oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor.