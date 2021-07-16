Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddetini araştırıyor. Başta Twitter olmak üzere birçok mecrada "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Temmuz Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor.
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında depremlerin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor.
16 TEMMUZ TARİHLİ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.16 02:49:24 39.0418 27.9167 5.4 -.- 1.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.07.16 02:45:01 36.4315 27.1980 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.16 02:27:19 41.2390 43.8797 5.3 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.07.16 02:12:05 37.1012 30.7175 18.7 -.- 1.7 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2021.07.16 00:01:08 37.8947 27.5712 5.5 -.- 2.1 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.07.16 00:00:30 40.2548 29.2483 8.1 -.- 1.8 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel