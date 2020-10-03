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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 09:17 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem?’ oldu sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte 3 Ekim tarihli son depremler verileri…

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2 Ekim tarihli Konya depremi sonrası gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Peki, bugün nerede, kaç şiddetin deprem oldu? İşte 3 Ekim tarihli son depremler verileri…

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Kandilli Rasathanesi 3 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Van, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Muğla, Konya, Sivas ve Çanakkale’de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

3SON DEPREMLER VERİLERİ
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SON DEPREMLER VERİLERİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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