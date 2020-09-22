Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarında her gün büyüklü-küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Bu haftanın en öne çıkan deprem haberleri Niğde, Aksaray ve Muş’tan geldi. Her üç ilde de aralıklı olarak sarsıntılar devam etti. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli verilerinden derlediğimiz son depremler verileri…