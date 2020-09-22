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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 07:44 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Niğde ve Aksaray’da yaşanan depremler ardından son depremlere yönelik aramalar artış gösterdi. Hissettikleri sarsıntılarda deprem ihtimalini akıllarına getiren pek çok kişi, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli vatandaşları hem web sayfalarından hem de resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendiriyor. İşte 22 Eylül tarihli son dakika deprem haberleri…

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Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarında her gün büyüklü-küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Bu haftanın en öne çıkan deprem haberleri Niğde, Aksaray ve Muş’tan geldi. Her üç ilde de aralıklı olarak sarsıntılar devam etti. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli verilerinden derlediğimiz son depremler verileri…

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Kandilli Rasathanesi 22 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muş, Manisa, Akdeniz, İzmir, Elazığ ve Malatya'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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