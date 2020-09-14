Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen Marmara depremi sonrası Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmişti. Türkiye’de yaşanan son depremler ardından vatandaşlar günlük olarak yayınlanan son depremler verilerini daha sık takip etmeye başladı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde depremler meydana geldi? İşte son depremler verileri…
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1
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Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. Bu kez deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Depremin saati ise 03.06 olarak belirtildi.
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Kandilli Rasathanesi 14 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Akdeniz, Adana, Van, Bursa, Deniz, Muğla ve Malatya'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.