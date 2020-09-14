Gündem Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 07:38 | 14 Eylül 2020 - 07:38

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen Marmara depremi sonrası Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmişti. Türkiye’de yaşanan son depremler ardından vatandaşlar günlük olarak yayınlanan son depremler verilerini daha sık takip etmeye başladı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde depremler meydana geldi? İşte son depremler verileri…