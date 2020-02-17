Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ülkemizin yanı sıra komşu ülkelerde de meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremlere bir yenisi daha eklendi. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Son dakika deprem haberleri…
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Son günlerin en şiddetli deprem haberleri Van ve Malatya’dan geldi. . AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesindeki verilere göre Malatya’nın Battalgazi, Van’ın ise Başkale ilçelerinde deprem oldu. İşte, son depremler listesi ve Malatya- Van depreminin ayrıntıları…
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VAN'DA DEPREM
Van’ın İran sınırındaki başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 21.02’de merkez üssü Vanın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre ise merkez üssü İranın Khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı.
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MALATYA'DA DEPREM
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.6 olarak açıklandı.