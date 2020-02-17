Gündem Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:33 , / 17 Şubat 2020 - 07:33

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ülkemizin yanı sıra komşu ülkelerde de meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremlere bir yenisi daha eklendi. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Son dakika deprem haberleri…