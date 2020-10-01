Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli son depremler listesi
Kandilli ve AFAD’dan son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkez üssünde bulunan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Ekim tarihli son depremler listesi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son günlerde çeşitli illerden gelen sarsıntı haberleri nedeniyle gözler son depremler listesine çevriliyor. AFAD verilerine göre, dünün en hissedilir depremi Konya’da yaşanmıştı. Konya’da saat 07:15 ve 07:19’da, 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana gelmişti. Peki, bugün nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri…
2
Abone Ol
Kandilli Rasathanesi 1 Ekim tarihli son depremler listesine göre, Niğde, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Şanlıurfa ve Denizli'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
3
Abone Ol
SON DEPREMLER
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.