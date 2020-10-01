Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli son depremler listesi

Son günlerde çeşitli illerden gelen sarsıntı haberleri nedeniyle gözler son depremler listesine çevriliyor. AFAD verilerine göre, dünün en hissedilir depremi Konya’da yaşanmıştı. Konya’da saat 07:15 ve 07:19’da, 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana gelmişti. Peki, bugün nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler verileri…