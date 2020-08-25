Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 25 Ağustos son dakika depremler listesi

SON GÜNLERİN EN HİSSEDİLİR DEPREMLERİ 24 Ağustos’ta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.



23 Ağustos tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD depremle ilgili yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisini verdi.



