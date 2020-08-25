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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 07:51 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 25 Ağustos son dakika depremler listesi

Son depremler listelerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde bulunanlar, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt aranıyor. İşte günün son sarsıntılarını merak edenler için 25 Ağustos son dakika deprem verileri…

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Nihat Hatipoğlu 'hasta olduğu' iddialarıyla gündeme geldi - Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne?Son dakika deprem haberleri 24 Ağustos’ta Malatya’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle bölgede yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun çeşitli yerlerinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, en son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesine göre, en son Ankara Elmadağ’da saat 07.02’de 2.0 şiddetinde 3.6 derinliğine bir deprem meydana geldi. Ayrıca gün içerisinde Denizli ve Türkiye-Suriye Sınır bölgesinde ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4SON GÜNLERİN EN HİSSEDİLİR DEPREMLERİ
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SON GÜNLERİN EN HİSSEDİLİR DEPREMLERİ

24 Ağustos’ta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

23 Ağustos tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD depremle ilgili yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisini verdi.

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