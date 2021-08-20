Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 20 Ağustos son depremler listesi

Son günlerinde Ege ve Akdeniz açıklarında meydana gelen artçı sarsıntılar ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Başta deprem bölgesindeki kişiler olmak üzere vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Bu haftanın en hissedilir depremlerinden biri 20 Ağustos'ta Datça'da meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 01:44'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 46.04 km açığında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken derinliği 6.94 km olarak aktarıldı.