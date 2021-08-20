Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 20 Ağustos son depremler listesi
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar ardından panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? " sorularına yanıt arıyor. Günlük deprem listesiyle sarsıntıların şiddeti, merkez üssü ve saati paylaşılıyor. İşte Kandilli 20 Ağustos son depremler listesi
Son günlerinde Ege ve Akdeniz açıklarında meydana gelen artçı sarsıntılar ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Başta deprem bölgesindeki kişiler olmak üzere vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Bu haftanın en hissedilir depremlerinden biri 20 Ağustos'ta Datça'da meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 01:44'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 46.04 km açığında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken derinliği 6.94 km olarak aktarıldı.
20 Ağustos tarihli depremler
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.20 07:07:45 36.3270 27.1128 24.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 07:01:15 36.3340 27.0873 24.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:44:48 36.3170 27.1578 24.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 04:35:36 36.1957 27.0402 9.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 04:31:33 36.3668 27.1335 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 03:11:59 36.3310 27.1392 20.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:58:47 36.4267 27.2563 5.0 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:53:39 36.3663 27.1847 13.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:44:36 36.3338 27.1423 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:36:58 36.3995 27.0837 6.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:25:16 36.3548 27.1648 20.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 02:11:00 36.4172 27.0183 5.6 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:44:55 36.4187 26.9863 5.9 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.20 01:29:30 36.3758 27.1558 3.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:49:12 34.2260 32.6842 5.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.20 00:30:09 36.4027 27.0733 10.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:22:59 36.3587 27.0970 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.20 00:10:52 36.3970 27.0765 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel