Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Son depremler haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini inceleyerek bilgi almaya çalışıyor. Her iki kurumun da internet sitelerinden meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek mümkün. Peki, bugün, nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

1/3Deprem mi oldu Nerede deprem oldu Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Farkı bölgelerden gelen sarsıntı haberleri ardından vatandaşlar depremin merkez üssü ve şiddetini araştırıyor. 12 Mart tarihli depremlerin listesi paylaşıldı.

2/3Deprem mi oldu Nerede deprem oldu Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

Kandilli verilerine göre, bugün Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Afyonkarahisar, Bolu, Sivas, Manisa ve Isparta'da artçı depremler meydana geldi.

3/3Deprem mi oldu Nerede deprem oldu Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.12 10:34:36 37.9917 29.0947 6.7 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
2022.03.12 08:52:48 36.9038 27.5663 4.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.12 08:14:54 36.9317 29.7805 30.6 -.- 1.6 -.- CIVGALAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.03.12 07:29:25 37.0150 27.6150 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 06:55:52 40.1453 28.2147 7.7 -.- 1.3 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel
2022.03.12 06:43:13 37.0753 28.5052 5.1 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 06:32:37 38.9715 29.8650 4.6 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.03.12 05:14:36 38.6522 31.0623 8.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.12 04:21:34 37.0585 28.4187 8.8 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 04:18:29 40.8678 31.6788 5.4 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.12 03:25:00 38.6785 44.2375 5.9 -.- 1.3 -.- SIRIMLI-SARAY (VAN) İlksel
2022.03.12 02:23:18 37.0457 28.4172 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 01:19:02 39.9095 37.6177 20.3 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS) İlksel
2022.03.12 01:13:18 38.9672 28.0217 5.7 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.12 00:57:02 37.7182 31.3192 5.5 -.- 1.2 -.- YENISARBADEMLI (ISPARTA) İlksel

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu