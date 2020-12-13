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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 12:53 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son depremler verileri

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden birçok kişi, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD, son depremlerin şiddeti ve merkez üssünü resmi sayfasından paylaşıyor. İşte 13 Aralık tarihli son depremler verileri…

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Ekim ayının son günlerinde İzmir depremiyle sarsılan Ege Bölgesi’nden yeni deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler nedeniyle başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de panik yaşanıyor. Son depremlere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 13 Aralık tarihli son depremler…

213 ARALIK TARİHLİ DEPREMLER
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13 ARALIK TARİHLİ DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi’nin 13 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Mersin, Yalova, Akdeniz, Elazığ, Rusya, Aydın şiddeti 1.3 ila 4. Arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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