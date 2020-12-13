Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son depremler verileri

Ekim ayının son günlerinde İzmir depremiyle sarsılan Ege Bölgesi’nden yeni deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler nedeniyle başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de panik yaşanıyor. Son depremlere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 13 Aralık tarihli son depremler…