Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi
Son depremler listesine gün içerisine yeni sarsıntılar ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan “ deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Ekim tarihli son depremler listesi…
Akdeniz'de meydana gelen 6. şiddetindeki deprem ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Akdeniz'iin ardından Ege'den de deprem haberleri gelmeye başladı.
20 Ekim tarihli son depremler verilerine göre bugün, Konya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Osmaniye, Denizli'de artçı sarsıntılar meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.20 06:59:54 37.8610 26.8392 3.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.20 06:47:41 37.7900 29.6300 5.0 -.- 1.1 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 06:33:27 37.8675 27.5897 6.8 -.- 1.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 05:40:03 37.8157 29.6485 2.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 05:34:35 37.2683 32.3997 5.0 -.- 2.0 -.- TAHTALI-CUMRA (KONYA) İlksel
2021.10.20 05:28:14 38.6100 31.4375 5.3 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.20 04:56:06 40.3890 26.9637 7.3 -.- 1.7 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.10.20 04:31:15 35.0527 25.2842 4.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:29:35 35.0582 25.3030 7.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 04:25:38 37.8233 29.6763 12.1 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 04:06:56 37.1677 36.1998 5.1 -.- 1.6 -.- KAZMACA-(OSMANIYE) İlksel
2021.10.20 03:18:57 35.9075 29.7023 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:58:04 39.7535 41.8640 7.7 -.- 1.7 -.- CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.10.20 02:41:23 35.7783 29.7785 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:28:31 35.7502 29.7352 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 02:17:54 35.8010 29.7338 13.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 01:08:50 35.7642 29.7388 7.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.20 00:47:09 35.0772 25.2740 7.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 00:33:07 38.2647 28.2167 12.5 -.- 1.0 -.- PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) İlksel