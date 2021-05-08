Gündem Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 10:39 | 08 Mayıs 2021 - 10:39

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri (8 Mayıs deprem verileri)

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların şiddetini merak eden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti Kandilli Rasathanesinin yanı sıra AFAD tarafından da paylaşılıyor. İşte son dakika deprem haberleri (8 Mayıs deprem verileri)