Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri (8 Mayıs deprem verileri)
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların şiddetini merak eden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti Kandilli Rasathanesinin yanı sıra AFAD tarafından da paylaşılıyor. İşte son dakika deprem haberleri (8 Mayıs deprem verileri)
Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve belli belirsiz hisseden depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Vatandaşların depremlere yönelik soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinde cevap buluyor.
Malatya'da gece yarısı depremi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Malatyanın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 23.18'de meydana geldi. Yerin 4.13 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.08 09:11:45 40.2672 27.5368 5.3 -.- 2.0 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.05.08 07:20:57 37.1155 36.8108 6.0 -.- 2.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 07:17:14 37.0880 36.8307 5.4 -.- 2.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 05:19:19 38.3458 38.7833 4.5 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 04:17:41 36.5888 27.7077 12.8 -.- 1.3 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:55:41 38.2922 38.6983 4.5 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:49:49 38.2570 38.7283 5.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:34:20 36.4317 27.0642 20.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:30:44 38.2685 38.7135 5.0 -.- 3.3 3.4 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:28:07 38.2725 38.7162 6.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:24:57 37.9278 39.8532 16.3 -.- 1.9 -.- KARAYAKUP-KAYAPINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2021.05.08 03:18:22 38.2492 38.8085 17.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:17:07 38.2118 38.7983 5.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:08:12 38.9633 26.0502 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:49:24 38.9547 26.0280 6.2 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:15:34 38.2927 38.6552 5.0 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 02:01:37 38.2400 38.6885 18.2 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:58:10 38.2243 38.6935 5.0 -.- 3.0 3.2 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:36:25 38.3030 38.6845 18.4 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:35:51 38.4285 38.5038 5.0 -.- 1.9 -.- AGILYAZI-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:30:30 38.2465 38.7262 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:28:37 35.9230 29.9123 22.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.08 00:54:35 38.2943 38.8280 8.8 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:45:37 38.2063 38.8695 11.0 -.- 1.6 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:34:58 38.2867 38.7230 6.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:19:32 38.2950 38.7385 2.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:56 38.2427 38.7442 1.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:06 38.3117 39.1317 78.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:16:33 38.2502 38.7607 5.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:12:40 38.2240 38.7340 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel