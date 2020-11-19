Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri
19 Kasım 2020 son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bir süredir aktif olan Ege fayında irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Yaşanan sarsıntılar ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medya mecralarında ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ soruları gündeme geliyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler…
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1
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Türkiye ve yakında çevresinde meydana gelen depremler ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevriliyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin bilgi almak isteyenler, saat ve şiddet bilgisini inceliyor.
2
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Ege Denizi’ni sarsan büyük depremin ardından bölgede çok sayıda sarsıntı yaşanırken; Türkiye’nin farklı şehirlerinden deprem haberleri geliyor. Malatya, İzmir, Eskişehir, Muğla’da şiddeti 1.2 ile 4.00 arasında değişen depremler meydana geldi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.