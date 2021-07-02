Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddetine yönelik açıklamalar yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık deprem verilerini paylaşarak soru işaretlerini gideriyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok artçı sarsıntı yaşanıyor. Zaman zaman can ve mal kaybına neden olan depremler, vatandaşların panik yaşamasına sebep olurken, AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini anlık olarak veriyor.
2 TEMMUZ TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.02 08:33:18 36.1830 27.1867 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 08:25:18 37.9065 27.2163 14.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 08:00:04 36.3633 27.1588 8.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 07:58:42 37.9023 26.9000 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 07:50:13 38.3943 39.4300 2.6 -.- 1.9 -.- KAVAK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.07.02 07:21:38 37.8635 27.0495 8.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 06:53:12 38.0268 26.1928 1.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.02 06:48:25 36.2810 27.0755 22.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 06:37:31 37.8968 26.9407 8.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 06:23:43 36.3077 29.7038 22.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.07.02 06:23:10 36.3930 27.2872 5.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 06:14:52 36.3140 27.2172 18.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 05:46:21 37.6468 30.0797 3.4 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.07.02 05:28:51 36.2893 28.5367 1.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 04:58:58 37.8205 27.2953 5.0 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.07.02 04:16:31 37.1250 30.4908 89.3 -.- 1.6 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.07.02 04:15:10 36.3750 27.1443 8.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 04:09:40 33.7335 25.8330 4.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 03:58:33 36.2992 27.1677 13.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 03:56:02 39.2275 40.1568 10.9 -.- 2.4 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.07.02 03:42:54 39.4672 26.3182 9.4 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.02 03:40:48 36.2755 27.0973 24.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 03:30:24 38.4727 39.2962 4.3 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.07.02 03:19:36 38.7675 31.1150 5.4 -.- 1.4 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.07.02 03:17:07 35.5325 30.2780 28.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 02:32:43 39.2028 40.2018 9.9 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.07.02 02:30:03 36.2900 27.1043 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 02:10:20 36.3170 27.3125 5.0 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 02:04:31 36.2625 27.2832 16.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 01:51:29 36.2685 27.1002 20.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.02 01:35:16 36.3155 27.1188 2.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 01:18:59 37.8747 26.7515 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.02 01:01:29 36.2733 27.1545 21.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 00:37:50 37.4092 26.6715 14.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.02 00:34:07 39.7015 26.0815 15.9 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel