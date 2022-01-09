Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 9 Ocak son depremler
Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler verilerini anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. İşte 9 Ocak son depremler listesine
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.09 08:45:23 38.9742 30.0445 9.6 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2022.01.09 08:20:32 39.4700 39.6817 17.5 -.- 1.1 -.- KARAGOZ-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2022.01.09 07:47:08 39.4662 25.8687 6.2 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.09 07:09:22 37.8802 29.2590 10.8 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.01.09 04:38:33 37.9107 32.0610 13.0 -.- 0.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2022.01.09 03:12:52 39.8747 41.8552 16.1 -.- 1.8 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.09 03:04:32 38.6267 42.8762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.01.09 02:45:57 38.5918 36.1680 25.5 -.- 1.5 -.- CINAHMET-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2022.01.09 01:28:56 40.7385 31.6433 1.5 -.- 1.9 -.- OKCULAR-(BOLU) İlksel
2022.01.09 01:25:18 37.1507 28.5242 6.4 -.- 2.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.09 01:21:08 40.7728 31.5157 10.1 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.09 00:46:37 37.7940 26.8792 5.8 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel