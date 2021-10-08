Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 8 Ekim tarihli son depremler...

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor.