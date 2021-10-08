Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 8 Ekim tarihli son depremler...
Deprem haberlerine yenisi ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından gözler, depremlerin merkez üssü ve şiddetine çevriliyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 8 Ekim tarihli son depremler...
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor.
..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.08 06:27:47 35.0757 25.2790 9.1 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 06:20:35 35.1848 25.2788 7.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 06:14:37 35.2258 25.2602 9.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 06:06:15 35.2997 25.2817 8.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 04:33:54 37.1267 27.4253 3.2 -.- 1.2 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.08 03:35:56 36.8217 31.8032 12.5 -.- 1.5 -.- SERINYAKA-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2021.10.08 03:09:23 35.0910 25.2495 5.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 02:48:20 35.2300 26.1535 6.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 02:14:29 38.7663 43.4943 20.1 -.- 1.2 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2021.10.08 02:05:24 39.1543 28.9822 7.6 -.- 2.1 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.10.08 01:47:17 37.8483 27.0265 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.08 01:28:25 35.1500 25.2468 12.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 01:23:38 35.1230 25.2895 6.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 01:21:15 37.8905 26.8882 7.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.08 01:11:01 36.4420 27.0762 4.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.08 00:49:17 38.5152 39.3352 10.4 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.10.08 00:40:34 37.8905 26.8607 10.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.08 00:22:39 36.1335 27.6605 12.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.08 00:10:47 38.0512 27.1185 7.3 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel