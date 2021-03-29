Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, İşte 29 Mart tarihli son depremler...
Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. Ege'de gece yarısı meydana gelen deprem ardından gözler son depremler verilerine çevrildi. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD son depremler verilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 29 Mart tarihli son depremler...
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Vatandaşlar, her iki kurumun da sayfasından yaşanan sarsıntıların şiddetini, merkez üssünü ve saatini öğrenebiliyor.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.29 06:55:37 38.9203 25.9852 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 06:49:04 39.3417 25.9975 8.4 -.- 1.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 06:12:21 36.3565 27.9110 77.6 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.29 05:41:21 40.0300 32.9658 5.0 -.- 1.5 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2021.03.29 05:37:16 39.3063 26.0572 9.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 05:35:08 38.7242 30.2518 5.0 -.- 1.7 -.- KIRKA-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.29 04:58:43 40.1312 33.2348 5.7 -.- 1.2 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2021.03.29 04:54:06 36.5762 36.9105 15.4 -.- 1.6 -.- DEMIRISIK-(KILIS) İlksel
2021.03.29 04:36:33 39.3000 26.0595 9.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:28:53 39.0115 26.0930 2.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:11:43 38.9753 26.0697 14.3 -.- 1.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:03:23 38.8475 26.0227 8.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:51:27 37.8417 27.3155 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.03.29 03:48:54 39.3178 26.0372 8.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:44:33 38.9428 26.0017 9.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:41:07 39.2737 26.0883 15.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:37:51 39.3047 26.0482 10.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:28:28 35.7793 27.6570 7.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 03:25:41 37.1217 28.5612 10.0 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.29 03:21:54 39.2887 26.0870 9.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:13:53 38.9278 25.9765 2.4 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:09:20 39.2968 26.0735 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 02:34:25 35.7927 27.6450 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:30:26 35.8333 27.5328 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:26:11 35.8588 27.5092 9.5 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:22:15 35.8303 27.5537 9.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:14:15 39.3192 26.0513 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 02:02:40 38.4125 42.1922 14.5 -.- 1.6 -.- TABANOZU-(BITLIS) İlksel
2021.03.29 01:44:24 39.1800 28.3632 10.7 -.- 1.9 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.03.29 01:40:25 39.1962 28.3840 7.8 -.- 1.3 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.03.29 01:06:41 38.9422 26.0543 9.5 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 00:37:53 37.1363 28.9038 10.4 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.03.29 00:22:36 38.8922 26.0095 6.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlk