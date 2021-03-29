Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, İşte 29 Mart tarihli son depremler...

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Vatandaşlar, her iki kurumun da sayfasından yaşanan sarsıntıların şiddetini, merkez üssünü ve saatini öğrenebiliyor.