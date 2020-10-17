Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 17 Ekim tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle Akdeniz, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen deprem haberleri başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oluyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntıların boyutları...