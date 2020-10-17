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Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 09:14 | 

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 17 Ekim tarihli son depremler

Hafta içerisinde Avcılar’da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesini günlük olarak paylaştı. İşte 17 Ekim tarihli son depremler…

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Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle Akdeniz, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen deprem haberleri başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oluyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntıların boyutları...

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Kandilli Rasathanesi 17 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Avcılar, Kütahya, Elazığ, Tekirdağ, Ege Denizi, Ankara'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

3AVCILARDA DEPREM
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AVCILAR'DA DEPREM

MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında dün 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada saat 16.55’te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.

4SON DEPREMLER VERİLERİ
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SON DEPREMLER VERİLERİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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