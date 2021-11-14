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Gündem
Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 09:06 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 14 Kasım tarihli son depremler...

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ardından depremin merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verilerini takip ediyor. Gün içerisinde yurdun birçok bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, bugün, nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Kasım tarihli son depremler...

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Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor.

2

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Adana, Muğla, Bursa, Antalya, Malatya, Erzurum'da şiddetleri 0.9 ila 3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.........................BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...........(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......BüyüklükTarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.11.14 08:49:42 38.3850 38.7745 5.0 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel2021.11.14 06:36:10 38.3637 38.7715 5.0 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel2021.11.14 05:16:33 35.4852 28.7872 19.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2021.11.14 04:50:13 37.0060 28.3840 23.7 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel2021.11.14 03:53:08 40.2485 28.9187 6.5 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel2021.11.14 03:48:12 37.3432 35.0208 5.3 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel2021.11.14 03:45:27 37.3645 35.0765 11.2 -.- 1.2 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel2021.11.14 03:18:32 37.0247 28.0930 12.2 -.- 2.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel2021.11.14 02:56:33 37.0015 31.8395 8.2 -.- 1.8 -.- CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) İlksel2021.11.14 02:04:54 36.4975 27.1353 7.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.11.14 01:24:31 39.8822 41.7855 8.6 -.- 2.1 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel2021.11.14 01:07:09 38.9315 26.0897 8.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel2021.11.14 00:18:58 37.4998 35.3620 17.0 -.- 0.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel2021.11.14 00:04:29 38.4385 38.8410 2.7 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel

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