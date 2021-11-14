Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 14 Kasım tarihli son depremler...
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar ardından depremin merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verilerini takip ediyor. Gün içerisinde yurdun birçok bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Peki, bugün, nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Kasım tarihli son depremler...
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Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Adana, Muğla, Bursa, Antalya, Malatya, Erzurum'da şiddetleri 0.9 ila 3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.