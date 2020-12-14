Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 14 Aralık son depremler verileri...
Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Gece yarısı yaşanan deprem, başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli, depremin şiddeti, saati ve merkez üssünü resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Aralık tarihli son depremler…
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1
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Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van’ın Saray ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Ağrı, Hakkari ve Bitlis illerimizde de hissedildi.
2
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Kandilli Rasathanesi’nin 14 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Marmara Denizi, Balıkesir, Siirt, Malatya, Yalova, ve Van'da şiddeti 1.3 ila 4. Arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.