Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 14 Aralık son depremler verileri...

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van’ın Saray ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Ağrı, Hakkari ve Bitlis illerimizde de hissedildi.