Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 10 Haziran son depremler listesi (Kandilli)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Sarsıntılar yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar son dakika deprem listesini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün farklı bölgelerde şiddeti 1.00 ve 3.00 arasında değişen depremler meydana geldi.