Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 10 Haziran son depremler listesi (Kandilli)
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularını gündeme getiriyor. Son depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte Kandilli 10 Haziran son depremler listesi…
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Sarsıntılar yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar son dakika deprem listesini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün farklı bölgelerde şiddeti 1.00 ve 3.00 arasında değişen depremler meydana geldi.
10 HAZİRAN TARİHLİ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.10 10:23:18 35.9113 31.1373 8.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.06.10 10:23:18)
2021.06.10 09:52:24 38.6692 39.6700 5.5 -.- 2.8 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.06.10 09:30:40 39.1610 27.7522 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.06.10 08:54:46 36.3362 27.1548 8.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 08:47:55 39.6042 29.2595 13.1 -.- 1.6 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2021.06.10 07:42:57 37.1033 36.0565 8.6 -.- 1.7 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.06.10 05:21:42 36.4498 27.2923 9.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 03:27:49 36.3610 27.0893 23.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 03:21:42 36.3797 27.1137 14.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 03:14:43 36.4023 27.1587 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 02:53:06 37.8187 32.0223 6.5 -.- 2.0 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2021.06.10 02:03:52 39.0602 27.8467 17.4 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.06.10 01:48:14 38.9595 26.1330 10.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.10 01:22:17 36.6327 27.1412 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.10 00:23:24 37.8577 26.7850 20.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.10 00:08:58 36.5530 27.8500 82.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel