Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü başta olmak üzere sarsıntıları hisseden çevre illerde de gözler son depremler verilerine çevriliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri…
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1
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Depremi hisseden vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos tarihli son depremler…
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Kandilli Rasathanesi 31 Ağustos tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Elazığ, Akdeniz, Erzurum, Çanakkale ve Elazığ'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.