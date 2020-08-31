Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Deprem haberlerinde son dakika gelişmeleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Depremi hisseden vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos tarihli son depremler…