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Gündem
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 07:35 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Akdeniz ardından Ege'de de korkutan deprem...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi ardından bir deprem haberi de Ege'den geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki, bugün başka hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli verileriyle son depremler listesi...

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1
Hafta başlında Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi. Akdeniz'de art arda yaşanan depremler tedirginlik yaratırken diğer bölgelerden de yeni artçı haberleri geliyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.
2ELAZIĞI DEPREMİ 12 OCAK

ELAZIĞI DEPREMİ 12 OCAK

Haftanın en hissedilir bir diğer depremi Elazığ'dan geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00:34'te 4 büyüklüğünde bir artçı yaşandı. Depremin derinliği 14.21 km olarak açıklandı.
3EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00:34'te 4 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.21 km olarak açıklandı.
4

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Koronavirüs testi PCR kimlere yapılacak? Bilim Kurulu'nda PCR testi kararı!
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

                                                        Büyüklük

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2022.01.13 06:18:17  40.0255   27.8967       15.2      -.-  2.0  -.-   KUBAS-MANYAS (BALIKESIR)                          İlksel

2022.01.13 06:12:53  37.6663   26.0085        5.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 05:59:52  37.7073   25.9308       13.1      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 05:13:17  38.4938   39.1935       23.6      -.-  1.8  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2022.01.13 03:10:54  38.6280   43.1460        5.8      -.-  2.2  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2022.01.13 03:00:50  38.6388   43.1493        5.0      -.-  3.2  3.5   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2022.01.13 02:46:27  37.7167   26.0112        5.0      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 02:45:33  39.3327   40.7937       12.0      -.-  2.1  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2022.01.13 02:37:29  37.6895   26.0110        3.6      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 02:33:00  37.6843   26.0255        3.7      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 01:54:23  37.6963   25.9970        5.0      -.-  4.3  4.1   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2022.01.13 01:06:36  39.0902   39.9608        5.0      -.-  2.2  -.-   CAYAGZI-YAYLADERE (BINGOL)                        İlksel

2022.01.13 00:24:57  39.1705   41.2908       11.5      -.-  1.6  -.-   CAYCATI-VARTO (MUS)                               İlksel

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