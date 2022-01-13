Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Akdeniz ardından Ege'de de korkutan deprem...
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi ardından bir deprem haberi de Ege'den geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki, bugün başka hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Kandilli verileriyle son depremler listesi...
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
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......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.13 06:18:17 40.0255 27.8967 15.2 -.- 2.0 -.- KUBAS-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2022.01.13 06:12:53 37.6663 26.0085 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 05:59:52 37.7073 25.9308 13.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 05:13:17 38.4938 39.1935 23.6 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2022.01.13 03:10:54 38.6280 43.1460 5.8 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.01.13 03:00:50 38.6388 43.1493 5.0 -.- 3.2 3.5 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.01.13 02:46:27 37.7167 26.0112 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 02:45:33 39.3327 40.7937 12.0 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.01.13 02:37:29 37.6895 26.0110 3.6 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 02:33:00 37.6843 26.0255 3.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 01:54:23 37.6963 25.9970 5.0 -.- 4.3 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.13 01:06:36 39.0902 39.9608 5.0 -.- 2.2 -.- CAYAGZI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.01.13 00:24:57 39.1705 41.2908 11.5 -.- 1.6 -.- CAYCATI-VARTO (MUS) İlksel