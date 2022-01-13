Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Akdeniz ardından Ege'de de korkutan deprem...

Hafta başlında Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi. Akdeniz'de art arda yaşanan depremler tedirginlik yaratırken diğer bölgelerden de yeni artçı haberleri geliyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.