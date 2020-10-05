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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 09:26 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Ekim tarihli son depremler listesine göre meydana gelen son sarsıntılar…

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Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler gündemdeki ana konularından biri haline geldi. Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların deprem öngörüleri nedeniyle son depremler araştırmaları da artış gösterdi. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler bilgilerini derledik…

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Kandilli Rasathanesi 5 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Konya, Aydın, Kütahya, Elazığ, Afyonkarahisar ve Balıkesir’de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

3SON DEPREMLER VERİLERİ
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SON DEPREMLER VERİLERİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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