Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler gündemdeki ana konularından biri haline geldi. Yaşanan sarsıntılar ve uzmanların deprem öngörüleri nedeniyle son depremler araştırmaları da artış gösterdi. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler bilgilerini derledik…