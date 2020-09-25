Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerine doğru İstanbul ve Tekirdağ'da ciddi oranda hissedilen deprem sonrası uzmanlar, bölgede yeni depremlerin yaşanabileceğini işaret etmişti. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremler ardından özellikle sosyal medyada ‘deprem mi, oldu, nerede deprem oldu?’ soruları gündeme geliyor. İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…
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1
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Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. Dünkü depremin ardından bugün de gözler son depremler verilerinde. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…
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MARMARA DENİZİ’NDEKİ DEPREMİN AYRINTILARI
Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi 24 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Deniz, Aydın, Van, Muğla, Niğde, Manisa ve Malatya'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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UZMANLARIN MARMARA DEPREMİ ÖNGÖRÜLERİ
Prof. Dr. Süleyman Pampal
"Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremlerdir. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz."
Prof. Dr. Okan Tüysüz:
"Geçtiğimiz aylarda da benzer bölgede 5.4'lük deprem olmuştu. Ona yakın görünüyor. Bu önemli bir deprem. Bir süre bekleyip gözlemlememiz gerekiyor acaba daha sonrası gelir mi gelmez mi diye... Bir depremin şu dönemde olacak demek mümkün değil. Ancak bir takım olasıklıklardan bahsedebiliriz. 1999'dan sonra yüzde 65 olarak 30 yıl içinde olma olasılığı vardı. Şimdi 10 yıl içinde olma olasılığı var. Kuzey Amadolu fayının Marmara Denizi içinde çok kolları var. Bu 4 büyüklüğündeki deprem ana kolun biraz güneyinde. Bizim korktuğumuz kol üzerinde değil..."
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy:
"1912’de kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında o daha sonra gelip Silivri çukurundan kuzeye doğru geçen yıl 5.7 ve 4.7’lik depremleri yaratan fay hattı var. Bu Silivri hattına doğru giden fay hattı üzerinde oldu. Bir çok kolları var o kollar üzerinde olan 4’lük bir deprem aşağı yukarı 3-4 kilometrekarelik bir yüzeyin birkaç santim oynaması ama bu sistem tek bir fay üzerinde değil dağılmış olduğu için sürekli böyle depremler yaratabilir. Detayı bu.
Bu ana fay üzerinde bir etki yapar tezini etkileyecek bir veri yok 1912’den beri yüzlerce olan depremlerden birisi. Bizim için tehlikeli Kumburgaz fayı 40 kilometre dediğimiz onun üzerinde olan bir hareket yok. Bu İstanbullular için Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Ama Tekirdağ Slivri taraflarında Ereğli açıklarında olan bir fay bu fay stres yüklü bir fay değil sürekli enerjisini boşaltan bir fay hattı. Bu fay devamlı hareket ettiği için sürekli 4 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor."
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN