Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…

UZMANLARIN MARMARA DEPREMİ ÖNGÖRÜLERİ Prof. Dr. Süleyman Pampal



"Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremlerdir. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz."



Prof. Dr. Okan Tüysüz:



"Geçtiğimiz aylarda da benzer bölgede 5.4'lük deprem olmuştu. Ona yakın görünüyor. Bu önemli bir deprem. Bir süre bekleyip gözlemlememiz gerekiyor acaba daha sonrası gelir mi gelmez mi diye... Bir depremin şu dönemde olacak demek mümkün değil. Ancak bir takım olasıklıklardan bahsedebiliriz. 1999'dan sonra yüzde 65 olarak 30 yıl içinde olma olasılığı vardı. Şimdi 10 yıl içinde olma olasılığı var. Kuzey Amadolu fayının Marmara Denizi içinde çok kolları var. Bu 4 büyüklüğündeki deprem ana kolun biraz güneyinde. Bizim korktuğumuz kol üzerinde değil..."



Prof. Dr. Şener Üşümezsoy:



"1912’de kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında o daha sonra gelip Silivri çukurundan kuzeye doğru geçen yıl 5.7 ve 4.7’lik depremleri yaratan fay hattı var. Bu Silivri hattına doğru giden fay hattı üzerinde oldu. Bir çok kolları var o kollar üzerinde olan 4’lük bir deprem aşağı yukarı 3-4 kilometrekarelik bir yüzeyin birkaç santim oynaması ama bu sistem tek bir fay üzerinde değil dağılmış olduğu için sürekli böyle depremler yaratabilir. Detayı bu.



Bu ana fay üzerinde bir etki yapar tezini etkileyecek bir veri yok 1912’den beri yüzlerce olan depremlerden birisi. Bizim için tehlikeli Kumburgaz fayı 40 kilometre dediğimiz onun üzerinde olan bir hareket yok. Bu İstanbullular için Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Ama Tekirdağ Slivri taraflarında Ereğli açıklarında olan bir fay bu fay stres yüklü bir fay değil sürekli enerjisini boşaltan bir fay hattı. Bu fay devamlı hareket ettiği için sürekli 4 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor."