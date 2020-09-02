Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 2 Eylül son depremler verileri
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler listesi…
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1
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Yeni haftanın üçüncü gününde Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor.
2
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Kandilli Rasathanesi 2 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Akdeniz, Afyonkarahisar, Gaziantep’te ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.