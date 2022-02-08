Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Şubat tarihli son depremler...

Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesinin detaylarını aktarıyor. 8 Şubat tarihli verilere göre, günün en hissedilir depremi Ege Bölgesi'nden geldi. AFAD'ın aktardığı son veriye göre, İzmir Körfezi'nde saat 12.21'de 13.35 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nin yanı sıra Çankırı, Ankara ve Elazığ'da artçı sarsıntılar meydana geldi. 3 şehirde de depremin şiddeti 3.0'ı geçmedi.
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.08 07:04:12 40.1600 24.3788 8.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN İlksel
2022.02.08 06:41:03 39.9442 24.5540 12.2 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2022.02.08 06:19:31 39.1772 40.2445 8.3 -.- 1.8 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.02.08 04:10:50 39.8653 32.3785 3.8 -.- 1.3 -.- HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.02.08 02:38:29 40.5820 32.9942 7.7 -.- 1.3 -.- DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.02.08 02:03:00 40.5695 32.9502 8.9 -.- 2.1 -.- KAYIOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.02.08 01:54:53 40.5632 33.0605 5.0 -.- 3.6 3.4 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.02.08 01:34:43 36.4745 28.7315 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.08 01:32:14 37.0692 28.3955 3.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel