Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Şubat tarihli son depremler...

Türkiye'de meydana gelen son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesinin detaylarını aktarıyor. 8 Şubat tarihli verilere göre, günün en hissedilir depremi Ege Bölgesi'nden geldi. AFAD'ın aktardığı son veriye göre, İzmir Körfezi'nde saat 12.21'de 13.35 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.